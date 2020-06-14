Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуть Крым Украине. А также прекратить репрессии на оккупированном полуострове против местных жителей.

Обращение Майка Помпео к России опубликовали в Фейсбуке Госдепартамента.

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Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине,

– заявил Помпео.

И подчеркнул, что Крым – это Украина.

Напомним, 10 июня Евросоюз еще на год продлил пакет санкций против РФ за аннексию Крыма.

Важно! Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня 2020 года. Утвердить продление действия запрета на инвестиции в Крым должны еще на заседании Совета ЕС.

Что предусматривают санкции против России