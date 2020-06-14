Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуть Крым Украине. А также прекратить репрессии на оккупированном полуострове против местных жителей.
Обращение Майка Помпео к России опубликовали в Фейсбуке Госдепартамента.
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Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине,
– заявил Помпео.
И подчеркнул, что Крым – это Украина.
Напомним, 10 июня Евросоюз еще на год продлил пакет санкций против РФ за аннексию Крыма.
Что предусматривают санкции против России
- запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя;
- инвестиции в Крым или Севастополь;
- туристические услуги на полуострове. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты;
- экспорт некоторых товаров и технологий в Крым.