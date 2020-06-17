Климкин сказал, как Украина может вернуть Крым
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что для возвращения Крыма необходимы 3 аспекта – национальная идея, стратегия, которая должна быть понятной каждому украинцу и мировым партнерами, и политическая воля.
Об этом он сказал в комментарии 24 канала. По его словам, адекватная стратегия по возвращению Крыма является абсолютно понятной, ведь включает очень простые элементы. Однако их нужно реализовывать каждый день.
К слову Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине
"Во-первых, Крым нужно сделать проблемой для России, проблемой внутриполитической и во внешнем контексте, так, чтобы это был "чемодан" не просто без ручки, а реально "чемодан", которым нужно заниматься. Здесь мы должны очень последовательно работать, некоторые вещи сделаны, но должны идти дальше", – пояснил Климкин.
Во-вторых, по словам экс-министра, надо делать России проблемы на всех международных площадках по Крыму.
"И третий момент – мы должны быть готовы забрать Крым, а крымчане, у которых реально отобрали Крым, должны понимать, что Украина – это свободная достойная страна, где у каждого есть шанс", – добавил политик.
Аннексия Крыма: как это было
- Захват Крыма Россией состоялся в марте 2014 года.
- Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. Впоследствии их начали называть "зелеными человечками".
- 16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- Этот референдум не признали ни Украина, ни Европа, ни США.