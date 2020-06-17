Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что для возвращения Крыма необходимы 3 аспекта – национальная идея, стратегия, которая должна быть понятной каждому украинцу и мировым партнерами, и политическая воля.

Об этом он сказал в комментарии 24 канала. По его словам, адекватная стратегия по возвращению Крыма является абсолютно понятной, ведь включает очень простые элементы. Однако их нужно реализовывать каждый день.

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"Во-первых, Крым нужно сделать проблемой для России, проблемой внутриполитической и во внешнем контексте, так, чтобы это был "чемодан" не просто без ручки, а реально "чемодан", которым нужно заниматься. Здесь мы должны очень последовательно работать, некоторые вещи сделаны, но должны идти дальше", – пояснил Климкин.

Во-вторых, по словам экс-министра, надо делать России проблемы на всех международных площадках по Крыму.

"И третий момент – мы должны быть готовы забрать Крым, а крымчане, у которых реально отобрали Крым, должны понимать, что Украина – это свободная достойная страна, где у каждого есть шанс", – добавил политик.

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