Британський журнал назвав Крим російським: фото
Популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським. У посольстві України у Великобританії попросили медіа не вводити читачів в оману.
Свою реакцію посольство опублікувало у твіттері, звернувшись до редакції журналу.
Зверніть увагу: У Криму офіційно працює одна українська школа, але мову там не вивчають
Дипломати попросили Good Housekeeping не обманювати своїх читачів. Криму варто увійти до низки найпопулярніших напрямків 2020 року. Але у посольстві рекомендують пам’ятати, що це територія, що перебуває під військовою окупацією.
Візьміть до уваги поради для мандрівників міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Націй. Крим – це Україна,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про скандальну публікацію
У своєму випуску журнал назвав Росію одним з головних туристичних напрямків на 2020 рік. "Цього року ви можете подорожувати Росією, Білоруссю, і далі на Кримський півострів на поїзді", – йдеться у статті.
Британський журнал у статті назвав Крим російським
Що відомо Good Housekeeping?Жіночий журнал. Публікує статті про тестування продуктів за допомогою Інституту раціонального господарювання, рецепти, дієти, статті про здоров'я, а також літературні матеріали.
Крим все частіше зображають російським
- Скандал стався з американською компанією Apple. Її додаток "Погода" з території Росії почав показувати Крим як російську територію. В Apple згодом пояснили: зміни у свій додаток "Погода" внесли тільки для російських користувачів через новий закон. Компанія також пообіцяла "глибше поглянути на політику маркування спірних територій" після скандалу.
- Угорський телеканал М1, який транслюють і на території Закарпаття, показав сюжет, в якому Крим підписали як російську територію.
- Окрім того, наприкінці листопада російським Севастополь назвали у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), штаб-квартира якого розташована у Лондоні. Таку згадку виявили в останньому номері журналу Survival, який випускає інститут.
- В халепу втрапило й імените американське видання The New York Times. Там в одному з матеріалів опублікували карту України без анексованого півострова.