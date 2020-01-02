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      Британський журнал назвав Крим російським: фото

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      Британський журнал назвав Крим "російським" / censor.net

      Популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським. У посольстві України у Великобританії попросили медіа не вводити читачів в оману.

      Свою реакцію посольство опублікувало у твіттері, звернувшись до редакції журналу.

      Зверніть увагу: У Криму офіційно працює одна українська школа, але мову там не вивчають

      Дипломати попросили Good Housekeeping не обманювати своїх читачів. Криму варто увійти до низки найпопулярніших напрямків 2020 року. Але у посольстві рекомендують пам’ятати, що це територія, що перебуває під військовою окупацією.

      Візьміть до уваги поради для мандрівників міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Націй. Крим – це Україна,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про скандальну публікацію

      У своєму випуску журнал назвав Росію одним з головних туристичних напрямків на 2020 рік. "Цього року ви можете подорожувати Росією, Білоруссю, і далі на Кримський півострів на поїзді", – йдеться у статті.

      великобританія крим російський
      Британський журнал у статті назвав Крим російським

      Що відомо Good Housekeeping?Жіночий журнал. Публікує статті про тестування продуктів за допомогою Інституту раціонального господарювання, рецепти, дієти, статті про здоров'я, а також літературні матеріали.

      Крим все частіше зображають російським

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      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Криму Медіа ЗМІ Україна – Росія Скандал Велика Британія
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