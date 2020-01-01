У Криму офіційно працює одна українська школа, але мову там не вивчають

В анексованому Криму офіційно зареєстрована лише одна школа, в якій передбачене вивчення української мови. Але насправді мову там не вивчають.

Єдина школа, де б мали вивчати українську мову, працює у Феодосії, повідомив керівник "Кримськотатарського ресурсного центру" Ескендер Барієв, пише "Радіо Крим.Реалії".

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Але за даними місцевих жителів це неправда, мову там не вивчають,

– додав Барієв.

За його словами, у 2019 році "тривали спроби закриття кримськотатарських шкіл". Зокрема, змінився статус 16 з них:

для 7 шкіл зберегли статус кримськотатарських;

5 шкіл перевели на двомовну освіту;

ще 4 школи стали загальноосвітніми.

Раніше у російському "Міносвіти Криму" заявляли, що у 2018-2019 навчальних роках у Криму навчалися 200 тисяч 700 дітей. Серед них – з них 6 тисяч 100 (3,1%) кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) – українською.



За даними"Міносвіти", у Криму працюють 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання та одна школа з українською мовою. Крім того, у 27 школах працюють 126 класів з кримськотатарською мовою навчання, а в 5 – 8 класів з українською мовою навчання.

Що відомо про Кримськотатарський ресурсний центр? Громадська організація, створена з метою підвищення рівня політичної та громадської активності кримських татар, сприяння захисту прав і свобод кримськотатарського народу, збереження національної самобутності кримських татар, просування кримськотатарської культури.