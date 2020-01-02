Британский журнал назвал Крым российским: фото

Популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Великобритании попросили СМИ не вводить читателей в заблуждение.

Свою реакцию посольство опубликовало в твиттере, обратившись к редакции журнала.

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Дипломаты попросили Good Housekeeping не обманывать своих читателей. Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года. Но в посольстве рекомендуют помнить, что это территория, находящаяся под военной оккупацией.

Примите к сведению советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым – это Украина,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандальной публикации

В своем выпуске журнал назвал Россию одним из главных туристических направлений на 2020 год. "В этом году вы можете путешествовать по России, Беларуси, и дальше на Крымский полуостров на поезде", – говорится в статье.

Британский журнал в статье назвал Крым российским

Что известно о Good Housekeeping?

Женский журнал. Публикует статьи о тестировании продуктов с помощью Института рационального хозяйствования, рецепты, диеты, статьи о здоровье, а также литературные материалы.

Крым все чаще изображают российским