Британский журнал назвал Крым российским: фото
Популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским. В посольстве Украины в Великобритании попросили СМИ не вводить читателей в заблуждение.
Свою реакцию посольство опубликовало в твиттере, обратившись к редакции журнала.
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Дипломаты попросили Good Housekeeping не обманывать своих читателей. Крыму стоит войти в ряд самых популярных направлений 2020 года. Но в посольстве рекомендуют помнить, что это территория, находящаяся под военной оккупацией.
Примите к сведению советы для путешественников министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций. Крым – это Украина,
– говорится в сообщении.
Что известно о скандальной публикации
В своем выпуске журнал назвал Россию одним из главных туристических направлений на 2020 год. "В этом году вы можете путешествовать по России, Беларуси, и дальше на Крымский полуостров на поезде", – говорится в статье.
Британский журнал в статье назвал Крым российским
Что известно о Good Housekeeping?
Женский журнал. Публикует статьи о тестировании продуктов с помощью Института рационального хозяйствования, рецепты, диеты, статьи о здоровье, а также литературные материалы.
Крым все чаще изображают российским
- Скандал произошел с американской компанией Apple. Ее приложение "Погода" с территории России начало показывать Крым как российскую территорию. В Apple впоследствии объяснили: изменения в свое приложение "Погода" внесли только для российских пользователей из-за нового закона. Компания также пообещала "глубже взглянуть на политику маркировки спорных территорий" после скандала.
- Венгерский телеканал М1, который транслируют и на территории Закарпатья, показал сюжет, в котором Крым подписали как российскую территорию.
- Кроме того, в конце ноября российским Севастополь назвали в Международном институте стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого расположена в Лондоне. Такое упоминание обнаружили в последнем номере журнала Survival, который выпускает институт.
- В беду попало и именитое американское издание The New York Times. Там в одном из материалов опубликовали карту Украины без аннексированного полуострова.