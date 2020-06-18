Сеть "Алло" обозначила Крым отдельно от Украины и на русском: в МИД возмутились
Популярная украинская сеть электроники "Алло" попала в скандал. Дело в том, что на их сайте Крым показан отдельно от остальной Украины. Это уже увидели в МИД Украины и отреагировали с возмущением.
Скандал относительно "Алло" и Крыма: детали
То, что Крым обозначен отдельно, заметила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.
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Сеть магазинов "Алло", оперирующая в Украине, решила угодить всем. АРК и Республика Крым – "в одном флаконе",
– возмущенно сказала она.
Дипломатка добавила, что обращение представительство магазина игнорирует. Точнее отписывает словами "рассмотрим, обработаем, сообщим".
Заметим, что на карте на сайте "Алло" оккупированный Крым был показан как "Республика Крым" и названия городов были на русском.
По состоянию на утро 18 июня эта надпись исчезла, и на территории полуострова теперь обозначены названия городов только на украинском.
В чем может быть проблема
В комментариях к записи Джапаровой пользователи пишут, что, вероятно, проблема не в сайте, а в интегрированной туда карте.
Это давняя проблема, которая возникает, когда в сайт интегрируют карту OpenStreet. Даже интегрированная карта от Google будет показывать разную принадлежность Крыма, в зависимости от региона мира. А свои карты разрабатывать очень дорого, это никто почти не делает. Проблема на самом деле – глубже и глобальнее, чем просто магазины "Алло". Это лишь один из конкретных примеров,
– заметил пользователь Дмитрий Шевченко.
Также юзеры опубликовали скриншоты похожих проблем на других сайтах.
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Шанхайская организация сотрудничества обозначила Крым как российский / Скриншот
Похожие предыдущие скандалы
В конце мая французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса в мире. На этой карте Крым был обозначен как часть России. То есть, если навести курсор на Россию, то выделенным, как часть российской территории, становился и Крым.
Карта с "российским" Крымом / Скриншот с сайта Le Monde
Впоследствии издание все же исправило ошибку. И полуостров снова начал принадлежать Украине.
Карта с украинским Крымом / Скриншот с сайта Le Monde
Остальные резонансные случаи в отношении Крыма
- В начале апреля 2020 года тоже "спалилось" на коронавирусе The New York Times. На карте с COVID-19 Крым обозначили российским.
- В марте 2020 года такую же ошибку сделала и VOX.
- В январе 2020 года популярный британский журнал Good Housekeeping назвал оккупированный Крым российским.
- В июне 2018 года легендарное издание The Times изобразило Крым частью России на карте с локациями чемпионата мира по футболу. За ошибку газета извинилась.
- В ноябре 2019 года издание The Economist, как иллюстрацию к статье о возможном импичменте Трампа, опубликовало карту Украины без Крыма.