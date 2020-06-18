Популярная украинская сеть электроники "Алло" попала в скандал. Дело в том, что на их сайте Крым показан отдельно от остальной Украины. Это уже увидели в МИД Украины и отреагировали с возмущением.

Скандал относительно "Алло" и Крыма: детали

То, что Крым обозначен отдельно, заметила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Соответствующее сообщение появилось в фейсбуке.

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Сеть магазинов "Алло", оперирующая в Украине, решила угодить всем. АРК и Республика Крым – "в одном флаконе",

– возмущенно сказала она.

Дипломатка добавила, что обращение представительство магазина игнорирует. Точнее отписывает словами "рассмотрим, обработаем, сообщим".

Заметим, что на карте на сайте "Алло" оккупированный Крым был показан как "Республика Крым" и названия городов были на русском.

По состоянию на утро 18 июня эта надпись исчезла, и на территории полуострова теперь обозначены названия городов только на украинском.

В чем может быть проблема

В комментариях к записи Джапаровой пользователи пишут, что, вероятно, проблема не в сайте, а в интегрированной туда карте.

Это давняя проблема, которая возникает, когда в сайт интегрируют карту OpenStreet. Даже интегрированная карта от Google будет показывать разную принадлежность Крыма, в зависимости от региона мира. А свои карты разрабатывать очень дорого, это никто почти не делает. Проблема на самом деле – глубже и глобальнее, чем просто магазины "Алло". Это лишь один из конкретных примеров,

– заметил пользователь Дмитрий Шевченко.

Также юзеры опубликовали скриншоты похожих проблем на других сайтах.

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Шанхайская организация сотрудничества обозначила Крым как российский / Скриншот

Похожие предыдущие скандалы

В конце мая французское издание Le Monde опубликовало карту распространения коронавируса в мире. На этой карте Крым был обозначен как часть России. То есть, если навести курсор на Россию, то выделенным, как часть российской территории, становился и Крым.



Карта с "российским" Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

Впоследствии издание все же исправило ошибку. И полуостров снова начал принадлежать Украине.



Карта с украинским Крымом / Скриншот с сайта Le Monde

Остальные резонансные случаи в отношении Крыма