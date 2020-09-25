Україна планує запросити Росія до участі у платформі з деокупації Криму. Щоправда, шансів на те, що агресор погодиться долучитися до переговорів, – мало.

Про це розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар в інтерв’ю "Крим. Реалії".

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Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі 6 років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато,

– зазначила вона.

За словами Джеппар, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму, то в МЗС України розуміють, що йдеться про злочини, які Росія здійснює на півострові.

"Ми переконані: те, що сталося у 2014 році в Криму і на Донбасі – це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", – наголосила заступниця міністра.

Що відомо про платформу з деокупації Криму: коротко