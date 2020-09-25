Платформа з деокупації Криму: Україна запросить Росію до переговорів
Україна планує запросити Росія до участі у платформі з деокупації Криму. Щоправда, шансів на те, що агресор погодиться долучитися до переговорів, – мало.
Про це розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар в інтерв’ю "Крим. Реалії".
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Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію всі 6 років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато,
– зазначила вона.
За словами Джеппар, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму, то в МЗС України розуміють, що йдеться про злочини, які Росія здійснює на півострові.
"Ми переконані: те, що сталося у 2014 році в Криму і на Донбасі – це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн", – наголосила заступниця міністра.
Що відомо про платформу з деокупації Криму: коротко
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав до участі в створенні міжнародної платформи з деокупації Криму. Тоді ж він попросив у міжнародної спільноти підтримки оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини на анексованому півострові.
- Раніше питання створення платформи з деокупації Криму Зеленський обговорював з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Той у відповідь наголосив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму та не відступить з цієї позиції.