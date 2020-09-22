Президент Зеленський провів зустріч із главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Києві. Очільник держави та глава дипмісії спілкувалися переважно про ситуацію на Донбасі. Окрім того, вони обговорили можливість створення додаткового переговорного майданчика щодо деокупації Криму.

Про це перебіг та основні теми зустрічі інформує пресслужба Офісу Президента.

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Про що говорили Зеленський і Боррель:

Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Так, Борреля поінформували про безпекову ситуацію на Донбасі та про перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Зеленський наголосив на критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Під час зустрічі порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації півострова.

Для нас ключове питання, щоб з’явився постійний дієвий майданчик, на якому підіймаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території,

– наголосив український лідер.

Сторони також обговорили підготовку до 22-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбудеться 1 жовтня в Брюсселі.

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Окрім того, вони детально обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема Жозеп Боррель привітав просування таких реформ, як земельна, реформа банківського та небанківського фінансових секторів, боротьба з корупцією та зменшення впливу олігархів.

Президент також поінформував про підготовку судової реформи й запевнив у тому, що влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної антикорупційної структури та правоохоронної системи.

Цікаво, що представник ЄС, які прибули в Україну, днями відправляться на Донбас, аби на власні очі пересвідчитись у дотриманні там "тиші".

Головне, що сказав Боррель у Києві:

Він назвав Європейський Союз найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України.

"Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються", – пояснив він.