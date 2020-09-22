Верховний представник ЄС в іноземних справах Жозеп Боррель 22 вересня вперше після вступу на посаду прибув в Україну з офіційним візитом. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою та іншими політиками.

Відразу після прибуття до України Боррель зустрівся із представниками громадянського суспільства і парламенту. Про це у твітері написав сам Боррель. У нього також заплановані зустрічі з українськими політиками і візит до консультативної місії Євросоюзу.

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Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу,

– наголосив Боррель після зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту.

Started my visit to Ukraine today with a meeting with representatives of civil society and parliament. Strong, independent & effective anti-corruption institutions and judicial reforms are crucial to respond to the wishes of the Ukranian people pic.twitter.com/9yAVHccgMg — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2020

З ким зустрінеться Боррель:

з президентом Володимиром Зеленським;

з главою МЗС Дмитром Кулебою;

з міністром оборони Андрієм Тараном.

Боррель також обговорить співпрацю між Україною та ЄС, зокрема, у зовнішньополітичній та безпековій сферах. Поговорить і про підготовку до саміту Україна – ЄС, який відбудеться в жовтні у Брюсселі.

Що відомо про Борреля