Голова дипмісії Боррель прибув в Україну і дав кілька настанов політикам
Верховний представник ЄС в іноземних справах Жозеп Боррель 22 вересня вперше після вступу на посаду прибув в Україну з офіційним візитом. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою та іншими політиками.
Відразу після прибуття до України Боррель зустрівся із представниками громадянського суспільства і парламенту. Про це у твітері написав сам Боррель. У нього також заплановані зустрічі з українськими політиками і візит до консультативної місії Євросоюзу.
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Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити побажання українського народу,
– наголосив Боррель після зустрічі з представниками громадянського суспільства і парламенту.
З ким зустрінеться Боррель:
- з президентом Володимиром Зеленським;
- з главою МЗС Дмитром Кулебою;
- з міністром оборони Андрієм Тараном.
Боррель також обговорить співпрацю між Україною та ЄС, зокрема, у зовнішньополітичній та безпековій сферах. Поговорить і про підготовку до саміту Україна – ЄС, який відбудеться в жовтні у Брюсселі.
Що відомо про Борреля
- Жозеп Боррель – 73-річний іспанський політик та економіст.
- Входить до партії європейських соціалістів.
- З 2004 до 2007 року очолював Європарламент.
- З 2019 року обіймає посаду верховного представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки.