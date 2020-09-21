Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Росія має пропорційно відповідати на кроки України у мирному процесі щодо Донбасу. Червоні ж лінії стосовно цього питання є визначені принципами міжнародного права.

Про це Боррель розповів в інтерв’ю "Новому времени". Дипломат також зазначив, що бачить позитивні кроки з боку українського лідера Володимира Зеленського.

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Не мені та не ЄС вирішувати, де в України червоні лінії в будь-якому питанні. В цілому червоні лінії визначені принципами міжнародного права. Саме щодо Східної України – пріоритет зараз в тому, щоб Росія пропорційно відповіла на позитивні кроки, які робить Володимир Зеленський,

– зауважив дипломат.

Він наголосив: країни ЄС підтримують суверенітет, незалежність, цілісність і територіальну недоторканність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

"Економічні санкції проти Росії прив’язані до повного виконання мінських угод, і це залишається чіткою умовою будь-яких істотних змін у відносинах між ЄС і Росією", – додав Боррель.

Про позитивні кроки Зеленського

Глава європейської дипломатії схвально відгукнувся про деякі дії президента Зеленського. Так, Боррель зауважив: під керівництвом Зеленського Україна зробила кілька важливих кроків.

"Переговори в Нормандському форматі отримали свіжу динаміку. Тепер ми очікуємо конструктивного підходу й від Росії. З моменту набуття чинності 27 липня заходів для забезпечення режиму припинення вогню ситуація з безпекою помітно покращилася, не було людських втрат через обстріли серед цивільного населення", – перелічив успішні кроки Боррель.

Водночас він висловив стурбованість недавніми "інцидентами", які призвели до поранень українських військових, а також погрозами відновити обстріли з боку окупантів.

Про що йдеться? Ворог ще з кінця серпня погрожував влаштувати обстріли під селищем Шуми на Донбасі. 6 вересня бойовики двічі порушили перемир'я вперше за 42 доби. Тоді загинув український військовий. Таку агресію бойовиків викликали їх же припущення про те, що під Шумами українські військові зводять нові укріплення.



Цю інформацію спростували спостерігачі ОБСЄ, однак окупанти хотіли інспекції території. Про неї, до речі, спершу домовились, але згодом таки скасували.

"Повноцінний, необмежений режим припинення вогню повинен бути підтриманий усіма сторонами. У цьому контексті ми цінуємо заходи, які вживає Україна. Водночас ми продовжуємо закликати Росію відповісти взаємністю на рішучість і відкритість України в мінському процесі і виконати умови мінських угод", – сказав дипломат.