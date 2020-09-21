Збройні формування Росії 21 вересня 2020 року три рази порушили домовленості щодо режиму "тиші" на Донбасі, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Неподалік Мар'їнки бойовики провокували українських військових пострілами зі стрілецької зброї. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

Цікаво Бойовики блокують ремонт газорозподільної станції в Мар'їнці

Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій зафіксували поблизу населеного пункту Водяне.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає,

– повідомили в пресслужбі.

Також рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки та ще на 8 об'єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі? З 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню . Попри це, бойовики неодноразово порушували домовленість. Противники вщент зірвали перемир'я 6 вересня. Тоді прицільно обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 1 український воїн загинув, а ще один отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Тоді 2 з них – загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

