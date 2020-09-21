Нові обстріли зафіксували на Донбасі: які дані повідомили у штабі ООС
Збройні формування Росії 21 вересня 2020 року три рази порушили домовленості щодо режиму "тиші" на Донбасі, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Неподалік Мар'їнки бойовики провокували українських військових пострілами зі стрілецької зброї. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.
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Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік українських позицій зафіксували поблизу населеного пункту Водяне.
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає,
– повідомили в пресслужбі.
Також рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки та ще на 8 об'єктах роботи ще тривають.
Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.