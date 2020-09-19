В Мар'їнці окупанти блокують ремонто-відновлювальні роботи на газорозподільній станції. Українська сторона Спеціального центру координації та контролю наразі очікує гарантій безпеки від бойовиків.

У ще у липні 2014 році газорозподільна станція разом із газопроводом була виведена з ладу. Про це пише командування Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Однак вона відіграє важливу роль для газопостачання в населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка. Станція зможе надавати газ понад 26 тисячам місцевим жителям, а також 13 газовим котельням, навчальним закладам, дитсадкам, Мар'їнській районній лікарні та низці підприємств.

Війна на Донбасі: останні новини

► 19 вересня. В ООС не зафіксували порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Українські військові дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

► 18 вересня. Окупанти двічі порушили режим припинення вогню з боку проросійських бойовиків:

неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета;

поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

► Протягом 17 вересня окупанти вкотре порушили мирні домовленості на Донбасі. Бойовики здійснили провокативні постріли біля Новогригорівки.