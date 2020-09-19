Від початку всеосяжного перемир'я зафіксували безліч порушень з боку бойовиків. Наші бійці вогню у відповідь не відкривають. Повідомляють, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими захисниками.

Днями постріли пролунали в районі підконтрольної Києву Катеринівки. Ворог застосував осколкові гранати ВОГ-25. Там тримають оборону українські військовослужбовці. Кілька днів тому тишу на цій ділянці фронту обірвали ворожі постріли, пише 24 канал.

Важливо Обстріли бойовиків та поранення українського бійця від вибухівки: як минула доба на Донбасі

"Гатили з підствольного гранатомета ГП-25. Не знаю, чи він цілився спеціально туди, щоб перебити "польовку", яка веде зв'язок з КСП батальйону. Або, можливо, здійснив один не прицільний постріл", – каже військовослужбовець ЗСУ Петро.

Після вибуху лишилася ледь помітна вирва. Осколки прийняв ґрунт без наслідків для армійців. Вогню у відповідь вояки не відкривали. Це вже стало традиційним від початку перемир'я.

Однозначно нагнітається ситуація. Спочатку була взагалі тиша. Потім почалися поодинокі провокації зі стрілецької зброї. Але ми не реагували,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Ворог використовує дрони

Крім обстрілів на цій ділянці фронту ворог, попри мінські угоди, знову активно використовує дрони. Це також є порушенням режиму тиші.

Неодноразово ми спостерігали в нашій зоні, що літав безпілотник противника. Він облітав в нашій зоні. Дивився, роздивлявся,

– зазначив військовий Петро.

Готуються до потужних обстрілів та більших калібрів армійці ще й тому, що за розвіданими даними, у лавах окупантів невдовзі чекають на зарплату. Отримання грошей ворог часто відзначає алкоголем, а згодом хапається за зброю та гатить у бік українських захисників.

Ситуація на Донбасі: останні новини

► Станом на 19 вересня. Від початку тієї доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

► Вже 18 вересня спостерігачі зафіксували 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків:

неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета;

поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

► Протягом 17 вересня окупанти вкотре порушили мирні домовленості на Донбасі. Бойовики здійснили провокативні постріли біля Новогригорівки.

► Впродовж 16 вересня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню:

поблизу Катеринівки здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета;

неподалік Водяного випустили п'ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу