За минулу добу на Донбасі ворог вчергове порушив режим тиші. Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ. Крім того, під час гасіння пожежі неподалік Залізного здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення.

Як минула доба на Донбасі 18 вересня

Загалом обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою українськими захисниками. Про це повідомили у штабі ООС.

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18 вересня спостерігачі зафіксували два факти порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета. Поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався. На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою,

– заявили у штабі.

Військовий підірвався на вибухівці

Минулої доби неподалік Залізного військовослужбовці ЗСУ ліквідували осередок загоряння сухої трави. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій. У результаті вибуху один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправили до медичного закладу, де йому надали кваліфіковану медичну допомогу.

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Ситуація станом на 19 вересня

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу