Проросійські бойовики збільшують мінні поля на Донбасі
На непідконтрольній Україні території зафіксували низку порушень з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, помітили понад 14 протитанкових мін. Вони встановлені поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області.
Також побачили 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін. Останні установлені нещільними групами поблизу населеного пункту Весела Гора, що на Луганщині. Таку інформацію опублікували у звіті ОБСЄ 17 вересня 2020 року.
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В населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили 6 боєприпасів. Це трапилось 16 вересня 2020 року. Україна наголосила, це яскраво вказує на порушення мінських домовленостей. Також це порушення домовленостей про режим припинення вогню.
Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу, – зазначили в Операції об'єднаних сил.