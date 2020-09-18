На непідконтрольній Україні території зафіксували низку порушень з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, помітили понад 14 протитанкових мін. Вони встановлені поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області.

Також побачили 8 протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і 20 протитанкових мін. Останні установлені нещільними групами поблизу населеного пункту Весела Гора, що на Луганщині. Таку інформацію опублікували у звіті ОБСЄ 17 вересня 2020 року.

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В населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили 6 боєприпасів. Це трапилось 16 вересня 2020 року. Україна наголосила, це яскраво вказує на порушення мінських домовленостей. Також це порушення домовленостей про режим припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу, – зазначили в Операції об'єднаних сил.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, бойовики неодноразово порушували домовленість. Противники вщент зірвали перемир'я 6 вересня. Тоді прицільно обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 1 український воїн загинув, а ще один отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Тоді 2 з них – загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу