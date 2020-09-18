На Донбасі вже майже другий місяць поспіль діє режим повного та всеосяжного перемир'я, який постійно порушують бойовики. Проте режим тиші на Донбасі неідеальний та присутні деякі провокації.

Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Тернополі. Сьогодні, 18 вересня, він приїхав з візитом в область, передає 24 канал.

Зверніть увагу На Донбасі бойовики здійснили провокативні постріли біля Водяного

"Сьогодні у нас режим тиші. Так, неідеальний, він виконується з деякими провокаціями", – сказав Зеленський.

Також він додав, що наразі він не може сказати, скільки ще продовжуватиметься режим тиші.

Ми робимо все, щоб він вийшов на постійний рівень,

– підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, про стабілізацію ситуації в країні не мовиться, поки триває війна. Однак "це все одно великий крок", вважає президент.

"Мені здається, це той найперший пункт (Мінських угод, – 24 канал), якого ми сьогодні майже повністю досягли", – додав Зеленський.

Довідка. З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики неодноразово порушували домовленість. Однак 6 вересня противники вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Один український воїн загинув, інший – отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Двоє з них – загинули.

Яка ситуація на Донбасі: останні новини

Сьогодні, 18 вересня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Біля Водяного окупанти здійснили провокативний постріл із підствольного гранатомета. На інших ділянках – тиша.

із підствольного гранатомета. На інших ділянках – тиша. Протягом 17 вересня окупанти вкотре порушили мирні домовленості на Донбасі. Бойовики здійснили провокативні постріли біля Новогригорівки.

Ситуація на 15 вересня на лінії зіткнення залишалася контрольованою. З початку доби порушень режиму перемир'я не виявили. Також с пеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення з боку проросійських бойовиків на непідконтрольній Україні території.

пеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення з боку проросійських бойовиків на непідконтрольній Україні території. За добу 14 вересня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим всеосяжного припинення вогню. Окупанти здійснили неприцільні постріли та запустили безпілотний літальний апарат.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу