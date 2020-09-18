Протягом 17 вересня окупанти вкотре порушили мирні домовленості на Донбасі. Бойовики здійснили провокативні постріли біля Новогригорівки. Від початку доби 18 вересня постріли зафіксували біля Водяного.

Як минула доба на Донбасі

Підрозділи ЗСУ і надалі дотримуються перемир'я. Бойовики ж його регулярно порушують. Про це повідомили на фейсбук-сторінці штабу ООС.

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Ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новогригорівки. Обстріли були неприцільними, тож не становили загрози життю і здоров’ю українських військових. Бійці ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

Яка ситуація станом на ранок 18 вересня

Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню. Біля Водяного окупанти здійснили провокативний постріл із підствольного гранатомета. На інших ділянках – тиша.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики неодноразово порушували домовленість. Однак 6 вересня противники вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Один український воїн загинув, інший – отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Двоє з них – загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу