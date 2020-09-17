Україна включить формулу Штайнмайера в закон про особливий статус Донбасу
Окремі статті закону про особливий статус Донбасу незабаром мають змінити. Водночас до нього включать формулу Штайнмайера, яка раніше викликала неоднозначну реакцію українців.
Відповідну заяву зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін в ефірі "Право на владу".
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Костін зауважив, що наразі тривають перемовити про те, які статті закону про особливий статус Донбасу бути змінені.
Ми погодилися на те, що формула Штайнмайера була включена в закон про особливий статус,
– повідомив Андрій Костін.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що Україна може виконати умови формули Штайнмайера, якщо це буде відповідати її інтересам. Водночас глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від формули Штайнмайера, а також назвав її складною для реалізації на практиці.
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Що передбачає формула Штайнмайера
Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки їй вдасться досягти миру на Сході України.
Що вона передбачає
- Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
- Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
- За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.