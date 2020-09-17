Окремі статті закону про особливий статус Донбасу незабаром мають змінити. Водночас до нього включать формулу Штайнмайера, яка раніше викликала неоднозначну реакцію українців.

Відповідну заяву зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін в ефірі "Право на владу".

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Костін зауважив, що наразі тривають перемовити про те, які статті закону про особливий статус Донбасу бути змінені.

Ми погодилися на те, що формула Штайнмайера була включена в закон про особливий статус,

– повідомив Андрій Костін.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що Україна може виконати умови формули Штайнмайера, якщо це буде відповідати її інтересам. Водночас глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від формули Штайнмайера, а також назвав її складною для реалізації на практиці.

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Що передбачає формула Штайнмайера

Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки їй вдасться досягти миру на Сході України.

Що вона передбачає