Українські бійці з передової на Донбасі вважають правильним рішення Міноборони про призначення премій військовослужбовцям. А в описі порушень, за які штрафуватимуть (зменшуватимуть премію) не вбачають нічого незрозумілого: адже ніхто не забороняв захищати Батьківщину.

Повідомлення про це опублікувала у фейсбуці 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського увечері 18 вересня.

Зверніть увагу Росія завозить вагони боєприпасів на Донбас, – розвідка

Коротко про скандал навколо "штрафів" у ЗСУ

Премії військовослужбовців, які служать на передовій на Донбасі прив'язали до порушення режиму тиші в ООС. Такий указ 16 вересня видав міністр оборони Андрій Таран (утім, у Мін'юсті його ще не погодили). У тексті документу мовиться й про порушення, за які штрафуватимуть військових.

У соцмережах та ЗМІ активно обговорювали цю інформацію – особливо у частині про штрафи (зменшення премії). У 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського (військовослужбовці якої, власне, перебувають на фронті) вирішили прокоментувати ситуацію.

Як у ЗСУ коментують ситуацію на Донбасі та чутки про штрафи

У ЗСУ наголосили, що зараз, у вересні 2020, ситуація на фронті не така, якою була кілька місяців тому.

Маємо безпрецедентний за тривалістю стан майже повної тиші. Але ворог регулярно нас провокує,

– описали ситуацію на Донбасі військові.

Ці провокації – здебільшого неприцільна стрілянина з метою роздратувати українських бійців та перекласти на них відповідальність за порушення домовленостей.

До теми Режим тиші неідеальний і з провокаціями, – Зеленський

Тож у цей непростий для ЗСУ час, коли ситуація на фронті "натягнута як струна", питання мотивації бійців на передовій актуальне як ніколи. Тож рішення Міноборони про виплату винагороди – обгрунтоване й правильне.

Умови, які описують порушення – цілком зрозумілі. Жодної заборони на право й обов’язок захищати Батьківщину у розробленому порядку, який регламентує виплати винагороди – немає. І не може бути,

– так у 35-й бригаді прокоментували інформацію про штрафи.

Адже дії військових у бойовій ситуації регламентують статути, закони, накази командира і – особисті рішення кожного воїна, якщо того вимагає ситуація.

На думку військових 5 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, " панічні тлумачення злитих в інтернет документів треба розцінювати лише як провокації".



Такі ж провокації ЗСУ бачать і на фронті, тож не виключають, що вони є "складовою інформаційної війни нашого ворога".