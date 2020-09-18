Міністр оборони Андрій Таран 16 вересня видав наказ, яким премії військовослужбовців прив'язуються до порушення режиму тиші в ООС. Документом, зокрема, перераховані порушення, за які штрафуватимуть військових.

Відповідний документ оприлюднив головний редактор видання "Цензор.НЕТ", журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці.

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В Міноборони журналістам 24 каналу пояснили, що наказ Тарана ще проходить погодження в Мін'юсті. Там запевнили, що документ відповідатиме чинному законодавству України.

Що передбачає наказ Тарана

Журналіст опублікував наказ № 330 від 16 вересня, яким вводиться додаткові премію для військових на фронті. Премія прив'язана до порушень режиму "тиші": якщо військовослужбовець допускає правопорушення, то його штрафують,а премію відповідно скорочують.

Що віднесли до порушень

вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;

наявність облікованих під час виконання службових обов'язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

відкриття вогню (в тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".

Відзначимо, що, на думку Бутусова, зміст цього наказу полягає в прирівнянні веденні бойових дій українським військом до адміністративного правопорушення. Журналіст вважає, що ця заборона може спричинити корупцію, оскільки начебто будь-які порушення особового складу, за які передбачені штрафи, будуть приховуватися.

Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється в залежності від кількості порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:

75% – у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67% – у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50% – у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33% – у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25% – у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади".



Документ про премії військовим / Скриншот





Документ про премії військовим / Скриншот

Довідка. З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Бойовики неодноразово порушували домовленість. Однак 6 вересня противники вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Один український воїн загинув, інший – отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Двоє з них – загинули.