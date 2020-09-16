Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення з боку проросійських бойовиків на непідконтрольній Україні території. Згідно зі звітом організації, на Донеччині окупанти розмістили танки та реактивні системи залпового вогню "Град".

Звіт СММ ОБСЄ опублікували 15 вересня, повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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Які порушення зафіксувала ОБСЄ

На Донеччині місія задокументувала розміщення озброєння за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

На полігоні поблизу Новоселівки виявили:

сім танків (ймовірно Т-72 – 5 одиниць, невстановленого типу – 2 одиниці);

(ймовірно Т-72 – 5 одиниць, невстановленого типу – 2 одиниці); три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град").

На навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксували:

три самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика");

(2С1 "Гвоздика"); десять танків (невстановленого типу);

три буксированих гаубиці (імовірно Д-30А "Жаба").

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Українська сторона підкреслила, що зазначені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська і надалі використовують підступну практику та проводять нарощування озброєння та військової техніки. Цим вони вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі ситуація на Донбасі залишається нестабільною. Ворог ледь не щодня провокує наших захисників. Крім цього, окупанти збільшують довжину траншей на Луганщині. Попри те, що це суперечить домовленостям про режим всеосяжного припинення вогню.