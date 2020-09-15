Австрія готова бути тим майданчиком, де Україна та Росія можуть проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

З такою ініціативою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Я відвідував східну Україну, був на лінії розмежування. Я знаю ситуацію. Ми добре знайомі з цією темою. Якщо буде нагода зробити внесок в усунення конфлікту, ми завжди готові,

– заявив Себастьян Курц.

Водночас Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки", у Росії все спростовують

Канцлер Австрії додав, що остаточне рішення в цьому питанні (щодо посередництва) залежить від Росії. Курц також відзначив, що офіційний Відень завжди активно сприяв діалогу, підтримуючи контакти з Заходом і Сходом в інтересах усіх сторін.

Австрія може замінити Мінськ як місце переговорів

Про те, щоб перенести перемовини Тристоронньої контактної групи з Мінська, запитали у Володимира Зеленського. Однак Президент України заявив, що поки рано говорити про можливе перенесення, адже в Києві очікують на стабілізацію ситуації в Білорусі. Окрім того, під час пандемії коронавірусу всі переговорити перейшли в режим онлайн.