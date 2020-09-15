Президент України Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що наступна зустріч політичних радників "нормандської четвірки" повинна відбутись протягом 10 днів. Зеленський також припустив, що загострення на Донбасі могло бути пов'язане з попередньою зустріччю радників.

Усі "нормандські" лідери дали згоду на проведення саміту, заявив Зеленський під час візиту до Австрії. Там український лідер мав зустріч з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, повідомляє 24 канал.

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Зеленський про зустріч радників "нормандської четвірки"

Тому буде зустріч, я знаю, що протягом... ну не можу обіцяти, але мені здається, протягом 10 днів має бути, вірю в це, або сподіваюсь, не знаю, як сказати. Буде ще одна зустріч радників, після якої повинна бути вже зустріч лідерів "нормандської четвірки",

– зазначив Зеленський.

Зі слів президента, на минулій зустрічі в Берліні радники "нормандської четвірки" обговорили низку проблем, але повністю все не вирішили. За підсумками наступної зустрічі радників можуть бути визначені терміни саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Зеленський прокоментував загострення ситуації на Донбасі

Президент України сказав, що загострення на Донбасі могло бути пов'язане з зустріччю радників "нормандської четвірки", яка відбулась 11 вересня у Берліні.

Коли планується зустріч у мінському форматі чи зустріч радників, що ми зазвичай бачимо? Якесь напруження. І, на жаль, іноді це напруження закінчується провокацією. І, на жаль, ця провокація закінчується загибеллю українців,

– зауважив Зеленський.

Він нагадав, що з 27 липня впродовж шести тижнів на Донбасі був режим "тиші". Проте 6 вересня бойовики його порушили і загинув український військовослужбовець.

Також президент заявив, що ніякого діалогу щодо мінських домовленностей без припинення вогню не може бути.

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Як пройшла зустріч Зеленського та Беллена

Після завершення зустрічі лідерів держав відбулись переговори представників України та Австрії під головуванням Беллена та Зеленського.



Під час зустрічі президенти оглянули стрій роти почесної варти / Фото Офіс Президента України

Які документи підписали

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і виконавчий директор організації охорони навколишнього середовища Агнес Заунер підписали договір про співпрацю у сфері підтримки дітей і сімей в Харківській області. Аналогічний договір підписали Заунер і голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Ці договори спрямовані на надання медичної допомоги дітям, хворим на рак, організацію реабілітаційних заходів, підвищення кваліфікації медичного персоналу та поліпшення якості життя дітей.

Окрім цього, представники країн підписали угоду про співпрацю між Київською областю та Федеральною землею Нижня Австрія щодо поглиблення дружніх відносин. Договір передбачає співпрацю регіонів у сферах культури, науки, інформаційних технологій та діджиталізації. Також в договорі обговорюються питання туризму, молодіжний обмін та транскордонне співробітництво.

В цілому наші плани партнерства великі та амбітні, але спільними зусиллями наших держав ми точно втілимо всі домовленості в життя,

– резюмував Президент України.

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Про допомогу Австрії Донбасу

На зустрічі президент Австрії також повідомив, що його держава планує виділити 1 мільйон євро на допомогу Донбасу. Беллен додав, що для його країни питання життя людей на українських окупованих територіях є особливо важливим. Він подякував Зеленському за його ініціативи щодо Донбасу. Беллен зазначив, що виконання угод – це ключ до вирішення конфлікту на окупованих територіях.



Зеленський разом із дружиною прилетів до Відня 15 вересня / Фото Офіс Президента України



На зустрічі Президент України оголосив терміни проведення зустрічі "нормандської четвірки" / Фото Офіс Президента України



Після завершення зустрічі глави держав проведуть пресконференцію / Фото Офіс Президента України



Під час зустрічі представники України та Австрії підписали двосторонні договори / Фото Офіс Президента України