Президент Володимир Зеленський вважає, що поява діалогу між ним та очільником Кремля Путіним дали свій результат: на Донбасі триває перемир’я. Водночас говорити про якісь відносини між двома країнами не варто, бо російська агресія забрала в Україні тисячі життів.

Про це Зеленський сказав під час спільного з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом брифінгу, передає 24 канал.

До теми Зеленський заявив, що не хоче для Донбасу абхазького чи придністровського сценаріїв

Що Зеленський сказав про діалог з Росією

Президент України вважає, що його діалог з Путіним призвів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими.

"Я вважаю, що це є початок діалогу, а от з приводу стосунків ще дуже і дуже рано говорити", – сказав він.

Про відсутність стосунків із Росією

Зеленський вважає, що раніше в України та Росії були "прекрасні відносини і стосунки". Він зауважив, що українці та росіяни називали один одного братами і сестрами, але зараз все кардинально змінилося.

На жаль, ми втратили це слово ("відносини" – 24 канал). І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на Сході,

– сказав він.

Зеленський пригадав про 14 тисяч загиблих в результаті російської агресії в Україні та уточнив: він не може підібрати слова, аби назвати те, що може пов’язувати Україну та Росію.

"Сьогодні в нас є 14 тисяч загиблих, сьогодні – немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що "між нами", – пояснив український лідер.

Брифінг Зеленського та Александра Ван дер Беллена у Відні: відео