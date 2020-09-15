Стосунків нема, а діалог є, – Зеленський про відносини з Росією та Путіним
Президент Володимир Зеленський вважає, що поява діалогу між ним та очільником Кремля Путіним дали свій результат: на Донбасі триває перемир’я. Водночас говорити про якісь відносини між двома країнами не варто, бо російська агресія забрала в Україні тисячі життів.
Про це Зеленський сказав під час спільного з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом брифінгу, передає 24 канал.
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Що Зеленський сказав про діалог з Росією
Президент України вважає, що його діалог з Путіним призвів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими.
"Я вважаю, що це є початок діалогу, а от з приводу стосунків ще дуже і дуже рано говорити", – сказав він.
Про відсутність стосунків із Росією
Зеленський вважає, що раніше в України та Росії були "прекрасні відносини і стосунки". Він зауважив, що українці та росіяни називали один одного братами і сестрами, але зараз все кардинально змінилося.
На жаль, ми втратили це слово ("відносини" – 24 канал). І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на Сході,
– сказав він.
Зеленський пригадав про 14 тисяч загиблих в результаті російської агресії в Україні та уточнив: він не може підібрати слова, аби назвати те, що може пов’язувати Україну та Росію.
"Сьогодні в нас є 14 тисяч загиблих, сьогодні – немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що "між нами", – пояснив український лідер.
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