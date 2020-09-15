Президент Володимир Зеленський виступає проти "заморожування" конфлікту на Донбасі та не хоче, аби регіон слідував за прикладом Придністров’я чи Абхазії. Глава держави наголосив: на окупованих територіях залишається багато людей, що мислять по-українськи.

Так український лідер відповів на запитання, чи не простіше буде "заморозити" конфлікт на Донбасі, в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

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Так, я знаю, що є дехто, хто висловився б за те, щоб Донбас став своєрідним Придністров'ям або Абхазією. Однак, він набагато більше. Там проживає три мільйони українців, тобто більше жителів, ніж у деяких європейських країнах,

– сказав він.

За словами Зеленського, погана ситуація зараз у шахтарів на окупованому Донбасі. Вони не отримують нормальної зарплати і мають платити високі ціни за воду та електроенергію.

"Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, можуть також виникнути заворушення", – припустив президент.

При цьому Зеленський не хотів би такого розвитку подій, оскільки, за його словами, виникнення внутрішнього конфлікту на окупованій території Донбасу може мати занадто високу ціну.

"Там багато людей, які в душі є українцями. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато зникають у тюрмах, бо вони святкують такі свята, як День Незалежності України. Наші військові, яких ми звільнили, сказали, що вони перебували у в'язниці разом з проукраїнськими громадянами. Там багато людей, які мислять проукраїнськи", – пояснив він.

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Зеленський також наголосив, що його обіцянка домогтися завершення війни на Донбасі та повернення українських територій – це "не просто порожні слова", а його пріоритет.

Це не романтичні обіцянки. Звісно, це непросто. Але ми вже багато чого досягли. Ми повернули 140 осіб із полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше немає стрілянини, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат не було протягом семи тижнів. Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре,

– зауважив президент.

За його словами, такі досягнення "бачать усі, в тому числі – Європа".

Довідка: Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди. Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку та ввела туди свої війська. Конфлікт вважається замороженим.



Тим часом Абхазія є грузинським регіоном, який оголосив про свою незалежність у 1994 році. Її визнала лише Росія та її сателіти.