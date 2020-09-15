Український президент Володимир Зеленський заявив, про гуманітарну катастрофу на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу. Зокрема, через велику кількість хворих на коронавірус.

Зеленський підкреслив, що там проживає 3 мільйони українців, тобто більше, ніж у деяких європейських країнах. Про це він розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

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Російські найманці заявляють, що станом на 14 вересня на окупованій Донеччині підтвердили 2824 випадків коронавірусу COVID-19. Проте насправді ці дані – значно применшені.

Зеленський про перемир'я на Донбасі

Президент також наголосив, що закінчення війни з Росією та повернення українських територій залишається для нього головним пріоритетом. Зеленський вважає, що це – не мрія, а цілковита реальність.

Одним з кроків на шляху до цього, за його словами, є режим тиші, який наразі дії на Донбасі. "Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", – запевнив він.

Довідка. З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, окупанти регулярно влаштовували провокації та порушували перемир'я.

Глава держава також зауважив, що шахтарям на окупованій території не виплачують зарплату. Президент переконаний: якщо ситуація не покращиться, можуть початися заворушення.