Зеленський: На окупованому Донбасі гуманітарна катастрофа через COVID-19
Український президент Володимир Зеленський заявив, про гуманітарну катастрофу на тимчасово непідконтрольних уряду територіях Донбасу. Зокрема, через велику кількість хворих на коронавірус.
Зеленський підкреслив, що там проживає 3 мільйони українців, тобто більше, ніж у деяких європейських країнах. Про це він розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.
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Російські найманці заявляють, що станом на 14 вересня на окупованій Донеччині підтвердили 2824 випадків коронавірусу COVID-19. Проте насправді ці дані – значно применшені.
Зеленський про перемир'я на Донбасі
Президент також наголосив, що закінчення війни з Росією та повернення українських територій залишається для нього головним пріоритетом. Зеленський вважає, що це – не мрія, а цілковита реальність.
Одним з кроків на шляху до цього, за його словами, є режим тиші, який наразі дії на Донбасі. "Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", – запевнив він.
Глава держава також зауважив, що шахтарям на окупованій території не виплачують зарплату. Президент переконаний: якщо ситуація не покращиться, можуть початися заворушення.