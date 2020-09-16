За минулу добу окупанти 3 рази порушили домовленості, які досягнули ще 22 липня у межах ТКГ. 15 вересня поранення отримали троє українських захисників. Крім цього, внаслідок необережного поводження з гранатою 16 вересня загинув військовослужбовець ЗСУ.

Загалом ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами. Про це повідомляє штаб ООС.

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Де було неспокійно 15 вересня

Режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. У бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Водночас у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної.

А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був притлумлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування.

Поранення серед українських бійців

Під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.

Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

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Ситуація станом на ранок 16 вересня

Від початку поточної доби у районах відповідальності наших бригад зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.

Проте, на жаль, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу