Поблизу Шумів, що на Донеччині, 15 вересня внаслідок вибуху гранати постраждали двоє військових – полковник Апполонов та прессекретар однієї з бригад Залевський. Обох потерпілих госпіталізували.

Інцидент трапився приблизно о 11:40 15 вересня біля Шумів Донецької області, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, постраждали полковник Апполонов та прессекретар однієї з бригад Залевський. Їх госпіталізували у лікарню міста Торецьк. Стан військових – стабільний, задовільний.

Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Наразі немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

Зверніть увагу! У штабі наголосили на важливості питання тотального розмінування, яке саме Україна постійно порушує у межах і Мінського, і Нормандського форматів.

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Ситуація на Донбасі та порушення бойовиків

З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.

Також у цей день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.



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