Біля Шумів вибухнула граната: постраждали двоє українських військових
Поблизу Шумів, що на Донеччині, 15 вересня внаслідок вибуху гранати постраждали двоє військових – полковник Апполонов та прессекретар однієї з бригад Залевський. Обох потерпілих госпіталізували.
Інцидент трапився приблизно о 11:40 15 вересня біля Шумів Донецької області, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, постраждали полковник Апполонов та прессекретар однієї з бригад Залевський. Їх госпіталізували у лікарню міста Торецьк. Стан військових – стабільний, задовільний.
Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.
Триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. Наразі немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.
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Ситуація на Донбасі та порушення бойовиків
- З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.
- Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. У результаті один український боєць загинув, ще один отримав поранення.
- Також у цей день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двоє померли одразу, ще один – у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані й переніс кілька операцій.