Попри режим припинення вогню проросійські бойовики на Донбасі риють нові траншеї. Окупанти використовують перемир’я для укріплення своїх позицій.

Поблизу селищ Лозове, Зайцеве та Золоте спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила десятки метрів свіжовиритих траншей. Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил.

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На непідконтрольній урядові України території було помічене проведення інженерних робіт зі створення нових та укріплення наявних позицій,

– наголосили в ООС.

Що відомо про нові порушення окупантів

11 вересня на Донеччині у селищі Зайцеве виявили 40-метрову траншею. Вона починається на подвір’ї приватного будинку та проходить у північно-західному напрямку. Поблизу Лозового місія зафіксувала укріплення наявної позиції.

12 вересня в селищі Золоте, що у Луганській області, спостерігачі місії побачили нову траншею завдовжки 5 метрів. Поряд із нею була купа вугілля.

13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області, неподалік від блокпоста незаконних збройних формувань виявили свіжу 10-метрову траншею, а також бункер за блокпостом.

"Наведені факти чітко вказують на порушення мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню, зокрема про заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії", – зауважили в ООС.

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