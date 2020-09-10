Замість анонсованого раніше спільного інспектування російські найманці обстріляли позиції ЗСУ поблизу селища Шуми. З чим пов'язані провокації бойовиків – читайте далі.

На 42 день після оголошення перемир'я проросійські бойовики зірвали його. Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний вважає, що насправді впродовж цього періоду ніякого режиму тиші не було. Про це він сказав в прямому ефірі 24 каналу.

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"Ми забуваємо про локальні бої, які були. І чомусь не звернули увагу на те, що по лінії фронту в особливого напружених зонах весь час спалахували пожежі на мінних полях: там готувалися певні коридори", – зауважив дипломат.

Довідка. В ніч проти 27 липня було оголошене припинення вогню на Донбасі. Тривалий час серед українських військових не було втрат. Першу бойову втрату захисники України зазнали 13 серпня. У районі Водяного Донецької області авто з військовими наїхало на міну.

Він пояснив, що ця тактика підготовки коридорів, ведення локальних боїв та ініційований режим тиші, який фактично зупиняв українську сторону від прямої реакції, готувала підґрунтя для зриву можливого обміну військовополоненими, а потім – "Норманді".

Підкинули ідею інспектування, яка була повністю пережована в 2015 році. Ще тоді стало зрозуміло й очевидно для української сторони, що ніякого спільного патрулювання не може бути,

– наголосив Безсмертний.

Й додав, що сама модель існування ОБСЄ передбачала таку інспекцію. "Якщо подивитися на протоколи з юридичною силою, які додавалися під час відведення важких та середніх озброєнь, танків та мінометів, там ця функція повністю покладена на місію ОБСЄ", – підкреслив він.

Дипломат зауважив, що впродовж 5 років українська сторона повністю допускала представників ОБСЄ до всіх пунктів інспектування, не обмежувала їхній рух по коридору тощо. Натомість зі сторони ворога – ніхто ніколи не допускав ні до складів, ні до зон базування техніки.

"Ба більше, повністю був недопущений процес верифікації, чим було зірвано виконання протоколу про відведення важких та середніх озброєнь, танків та мінометів", – зазначив Безсмертний.

Дивіться повний коментар Романа Безсмертного: відео 24 каналу

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