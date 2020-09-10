В селищі Шуми, що на Донеччині, 10 вересня мало пройти спільне інспектування українських військових позицій, якого вимагали бойовики. Проте в останній момент інспекцію скасували, а згодом російські найманці обстріляли позиції ЗСУ.

Проте жодних об'єктивних причин для такої інспекції не існувало, це підтвердили в ОБСЄ. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

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Журналіст вважає, що Україна даремно прийняла пропозиції бойовиків, тому що в них проглядається виключно політичний мотив. Адже одразу вони висунули нові вимоги – вже не щодо разової інспекції позицій ЗСУ, а постійної.

"Вони прекрасно розуміли, що ми не підемо на це. Тому те, що вони обстріляли цю позицію та зірвали перемир'я – мабуть, було заплановано від початку", – переконаний він.

Чому позиції ЗСУ біля Шумів мали інспектувати? Ще з кінця серпня ворог погрожував влаштувати обстріли під Шумами. Мовляв, там запримітили активність українських військових. Бойовики стверджували, що ЗСУ нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я. Цю інформацію спростували і в ООС, і в ОБСЄ.



6 вересня бойовики двічі порушили перемир'я, загинув український військовий. А на 7 вересня призначили обстріл позицій під Шумами. 9 вересня відбулася позачергова зустріч ТКГ, на якій домовилися про разове інспектування позицій.



10 вересня стало відомо, що Ще з кінця серпня ворог погрожував влаштувати обстріли під Шумами. Мовляв, там запримітили активність українських військових. Бойовики стверджували, що ЗСУ нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я. Цю інформацію спростували і в ООС, і в ОБСЄ.6 вересня бойовики двічі порушили перемир'я, загинув український військовий. А на 7 вересня призначили обстріл позицій під Шумами. 9 вересня відбулася позачергова зустріч ТКГ, на якій домовилися про разове інспектування позицій.10 вересня стало відомо, що спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами, на якій наполягали російські найманці, скасували. Причиною стало те, що Росія та бойовики на Донбасі висунули нові вимоги, які не обговорювалися раніше.

На думку Гармаша, це – демонстрація тактики ультиматумів, яку Україна, на жаль, прийняла, погодившись на інспекцію. І тим самим порушила "закон принципіальності в політиці", про який говорив Кравчук – що не варто йти на поступки, інакше ворог захоче нових.

Серед нових вимог окупантів та Росії було, зокрема, підписання спільного протоколу. Учасник ТКГ пояснив, що вони завжди хочуть документального закріплення, тобто свого підпису на одному документі з Україною.

У такий спосіб вони хочуть стати суб'єктом перемовин. Це – ціль Росії, якої вона не приховує. Росія постійно, зокрема на ТКГ, повторює те, що вона є посередником. Хоча насправді це не так, і ОРДЛО не є членами ТКГ,

наголосив журналіст.

"Вимоги щодо якогось протоколу – це та сама тенденція, та сама політика. Вони хочуть зняття відповідальності з РФ у разі, якщо Україна визнає ОРДЛО як суб'єкт конфлікту, з яким веде домовленості. На мою думку, не можна йти на таке" – додав він.

Обстріл позицій біля Шумів

Гармаш переконаний, що надалі багато чого залежатиме від результатів зустрічі "нормандської четвірки" на рівні радників, яка запланована на 11 вересня. Крім цього, вже 16 вересня має відбутися планове засідання Тристоронньої контактної групи.

"Перемир'я вже фактично порушене тою стороною. Питання інспекції зараз відпадає. Адже що інспектувати, якщо вони вже остріляли ці позиції?", – зауважив він. Він вважає, що обстріл 10 вересня означає демонстративний зрив перемир'я.

Це акт тиску на Україну, зокрема перед нормандською зустрічю. Вони зрозуміли, що ми пішли на одну поступку, отже можна постійно висувати якісь вимоги. Заради миру, якого хоче наш президент,

– додав він.

Проте, на думку Гармаша, глава держави може плутати мир та перемир'я. Адже мир – це стабільний стан, а перемир'я завжди можна порушити. Росія зацікавлена саме в перемир'ї, але не в мирі. Тому вони і зривають їх, а потім знову домовляються.

Довідка. 10 вересня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї в районі Шумів. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ.

"Ми радіємо, що зберігаємо життя військовим. Але за цей час Росія вирішує свої проблеми – суб'єктивізацію ОРДЛО та консервацію конфлікту, фактично за Придністровськомим сценарієм. Коли конфлікт не стріляє, але існує", – підсумував він.