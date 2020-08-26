Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч радників "нормандської четвірки", яка мала відбутися 28 серпня, перенесли через термінове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна. Тепер цю зустріч планують провести до 10 вересня.

Зараз радники домовляються про нову дату зустрічі. Про це Зеленський заявив на брифінгу 26 серпня під час свого візиту на Дніпропетровщину, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Нормандська зустріч 28 серпня скасована: в Офісі Президента назвали причину, у Росії вона інша

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що Бонн телефонував йому декілька днів тому і просив перенести зустріч.

Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться,

– наголосив Єрмак.

У найближчій нормандській зустрічі мають взяти участь радники президентів країн "нормандської четвірки". Їхні переговори стануть стартом для двох інших зустрічей: спершу міністрів, а згодом і лідерів країн.

У Росії назвали іншу причину скасування зустрічі

Російська сторона наполягає, що зустріч скасували через розбіжності у переговорному процесі. Російський Интерфакс з посиланням на власне джерело, близьке до переговорного процесу, повідомляє, що сторони не можуть погодити проєкти підсумкових документів.

Що потрібно знати про нормандський формат

Це формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі.

У переговорах беруть участь Україна, Росія, Німеччина та Франція.

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася ще в червні 2014 року.

2016 року переговори призупинили, наступна зустріч відбулася лише у 2019 році.

Домовленості "нормандської четвірки" 2019 року:



Домовленості "нормандської четвірки" 2019 року / Інфографіка 24 каналу