Нормандська зустріч 28 серпня скасована, – ЗМІ
Нормандська зустріч, у якій мали взяти участь радники глав держав, не відбудеться 28 серпня. Її анонсував учасник української делегації в ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.
Зустріч у нормадському форматі 28 серпня скасували. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зверніть увагу Наступна нормандська зустріч відбудеться у повному складі: про що говоритимуть
Раніше запланована на 28 серпня зустріч скасована,
– повідомляє джерело.
Зустріч мала стати першою із трьох. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після зустрічі радників глав держав будуть переговори міністрів, а тоді – лідерів країн. Українська сторона активно готувалася до цих переговорів. ЗМІ повідомляли про ймовірну участь у ній голови ОПУ Андрія Єрмака й заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козака.
Що треба знати про нормандський формат
- Це формат переговорів, метою якого є завершення російсько-української війни на Донбасі.
- Крім України та Росії, у переговорах також беруть участь Франція та Німеччина.
- Перша зустріч відбулася ще в червні 2014 року.
- Після берлінської зустрічі 2016 року переговори призупинилися, а через понад три роки в грудні 2019 знову відновилися.
- Найближча зустріч президентів країн "нормандської четвірки" запланова на вересень.