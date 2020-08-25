Нормандська зустріч, у якій мали взяти участь радники глав держав, не відбудеться 28 серпня. Її анонсував учасник української делегації в ТКГ у Мінську Сергій Гармаш.

Зустріч у нормадському форматі 28 серпня скасували. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Раніше запланована на 28 серпня зустріч скасована,

– повідомляє джерело.

Зустріч мала стати першою із трьох. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після зустрічі радників глав держав будуть переговори міністрів, а тоді – лідерів країн. Українська сторона активно готувалася до цих переговорів. ЗМІ повідомляли про ймовірну участь у ній голови ОПУ Андрія Єрмака й заступника голови адміністрації Путіна Дмитра Козака.

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