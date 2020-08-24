Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступна зустріч радників нормандського формату відбудеться вже 28 серпня. Ба більше, у ній візьмуть участь усі члени переговорного процесу, зокрема й Росія.

Кулеба зауважив, що є всі підстави вважати, що Росія братиме участь у зустрічі. про це очільник українського МЗС сказав під час брифінгу за результатами зустрічі з прем'єром Німеччини, передає 24 канал.

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Також Кулеба підтвердив, що зараз триває підготовка до проведення нормандської зустрічі 28 серпня. Відомо, що Німеччина та Франція вже підтримали ініціативу України на рівні міністрів закордонних справ.

Я вдячний міністру Маасу та французькому колезі Іву Ле Дріану за те, що вони підтримали мою пропозицію. Сьогодні ми обговорили шлях підготовки до неї. У нас є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться у повноцінному чотиристоронньому форматі й до нас приєднається глава МЗС РФ,

– сказав Дмитро Кулеба.

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Про що говоритимуть на нормандській зустрічі

Міністр закордонних справ України пояснив, що очільники МЗС можуть обговорити:

ф ормулу Штайнмаєра;

проведення місцевих виборів на Донбасі;

передачу повноважень на кордоні, а також повноваження військових.

Водночас Кулеба наголосив, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність, або ж розвиток як європейської країни.

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