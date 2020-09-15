Український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного, що на Донеччині 15 вересня. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.

Потерпілого воїна госпіталізували

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та екстрено госпіталізували. Про це проінформувало оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.

До теми Бойовики знову взялись за провокації: на Донбасі порушили режим припинення вогню

Обставини інциденту з'ясовують. На місці працюють представники військової служби правопорядку та військові керівники.

На початку вересня бойовики прицільно обстріляли позиції України

З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим припинення вогню, який постійно порушують проросійські бойовики.

Перші прицільні обстріли зі сторони противника відбулись 6 вересня. В результаті є поранений та загиблий.

Також у цей день четверо українських військових підірвались на вибухівці. Двох з них знайшли уже мертвими. Ще один потерпілий помер у лікарні. Воїн, що вижив – у важкому стані і переніс кілька оперативних втручань.

Дивіться на карті, де розташоване Водяне: