Бойовики знову взялись за провокації: на Донбасі порушили режим припинення вогню
За добу 14 вересня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим всеосяжного припинення вогню. Окупанти здійснили неприцільні постріли та запустили безпілотний літальний апарат.
Бойовики стріляли з гранатомета та стрілецької зброї
Неприцільний вогонь збройні формування відкрили поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Зокрема, бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Бойових втрат та поранень серед наших захисників немає.
Бойовики запустили безпілотник
Поблизу Пищевика виявили безпілотний літальний апарат, який запустили окупанти. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник подавили.
У штабі ООС наголошують, що українські військові готові у будь-яку мить реагувати на зміну оперативної обстановки.
Українські військові допомагають з ліквідацією пожеж
Також українські військові допомагають з ліквідацією пожеж надзвичайникам. Вдалось загасити осередок біля Миколаївки, що на Донеччині.