За добу 14 вересня на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим всеосяжного припинення вогню. Окупанти здійснили неприцільні постріли та запустили безпілотний літальний апарат.

Бойовики стріляли з гранатомета та стрілецької зброї

Неприцільний вогонь збройні формування відкрили поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Зокрема, бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Бойових втрат та поранень серед наших захисників немає.

Бойовики запустили безпілотник

Поблизу Пищевика виявили безпілотний літальний апарат, який запустили окупанти. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник подавили.

У штабі ООС наголошують, що українські військові готові у будь-яку мить реагувати на зміну оперативної обстановки.

Українські військові допомагають з ліквідацією пожеж

Також українські військові допомагають з ліквідацією пожеж надзвичайникам. Вдалось загасити осередок біля Миколаївки, що на Донеччині.

Зверніть увагу! Ситуація станом на 15 вересня на лінії зіткнення залишається контрольованою. З початку доби порушень режиму перемир'я поки не виявили.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу