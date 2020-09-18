Росія завозить вагони боєприпасів на Донбас, – розвідка
Росія продовжує нарощувати боєздатність терористів на Донбасі. З початку вересня на тимчасово окуповані українські території завезли 6 вагонів боєприпасів.
Зброю везли через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росією. Про це повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха на брифінгу.
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Що саме привезли проросійським бойовикам
З початку вересня на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено (Росією – 24 канал) залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами та боєприпасами, у тому числі для артилерійських систем,
– розповіла Пампуха.
Крім того, речниця повідомила, що після капітального ремонту на російських підприємствах бойовикам доставили понад 15 одиниць бойової техніки, у тому числі 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню "Град".
Про провокації терористів 17 – 18 вересня
Пампуха також розповіла, що проросійські бойовики 17 та 18 вересня продовжували провокувати українських захисників.
- 17 вересня бойовики стріляли поблизу Новогригорівки. Проте ці обстріли не загрожували життю українських військових.
- 18 вересня поблизу Водяного терористи провокували українських захисників пострілами з гранатомета.
- Біля Новотошківського бойовики випустили 6 черг з великокаліберного кулемета.
Українські захисники не відреагували на провокації терористів.