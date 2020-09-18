Росія продовжує нарощувати боєздатність терористів на Донбасі. З початку вересня на тимчасово окуповані українські території завезли 6 вагонів боєприпасів.

Зброю везли через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росією. Про це повідомила речниця Міноборони Юлія Пампуха на брифінгу.

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Що саме привезли проросійським бойовикам

З початку вересня на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено (Росією – 24 канал) залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами та боєприпасами, у тому числі для артилерійських систем,

– розповіла Пампуха.

Крім того, речниця повідомила, що після капітального ремонту на російських підприємствах бойовикам доставили понад 15 одиниць бойової техніки, у тому числі 122-міліметрові реактивні системи залпового вогню "Град".

Про провокації терористів 17 – 18 вересня

Пампуха також розповіла, що проросійські бойовики 17 та 18 вересня продовжували провокувати українських захисників.

17 вересня бойовики стріляли поблизу Новогригорівки. Проте ці обстріли не загрожували життю українських військових.

18 вересня поблизу Водяного терористи провокували українських захисників пострілами з гранатомета.

Біля Новотошківського бойовики випустили 6 черг з великокаліберного кулемета.

Українські захисники не відреагували на провокації терористів.