"Слуги народу" під час засідання фракції 28 вересня збираються обговорити перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська на якийсь інший майданчик. Поки що ТКГ збирається в онлайн-форматі, однак неспокійна ситуація в Білорусі потребує перегляду місця проведення наступних зустрічей.

Про це розповів нардеп зі "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі Pavlovsky News.

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Так, парламентар зауважив, що "слуги" на засіданні фракції підіймуть це питання. Качура додав: він і сам виступатиме за вибір нового місця для ТКГ. Спільного рішення щодо того, куди можна перенести зустрічі ТКГ, поки нема.

Це потрібно буде обговорювати зі всіма партнерами тристоронніх переговорів,

– уточнив Качура.

Нардеп вважає, що питання перенесення площадки зараз, як ніколи, актуальне через політичну ситуацію в Білорусі.

Мінськ став не найкращим міжнародним посередником у питанні миру на Донбасі. Втім, поки це переговорам не заважає. Через COVID-19 діалог триває в онлайн-форматі,

– наголосив він.

Якщо Україна все ж вирішить змінити площадку для переговорів, то потім це рішення мають підтримати інші їх учасники.

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