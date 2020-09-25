Не Мінськ: "слуги народу" планують перенести засідання ТКГ на інший майданчик
"Слуги народу" під час засідання фракції 28 вересня збираються обговорити перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська на якийсь інший майданчик. Поки що ТКГ збирається в онлайн-форматі, однак неспокійна ситуація в Білорусі потребує перегляду місця проведення наступних зустрічей.
Про це розповів нардеп зі "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі Pavlovsky News.
Раніше Вирішальна роль в ОБСЄ, – Кравчук про те, чому Україна не може перенести ТКГ з Мінська
Так, парламентар зауважив, що "слуги" на засіданні фракції підіймуть це питання. Качура додав: він і сам виступатиме за вибір нового місця для ТКГ. Спільного рішення щодо того, куди можна перенести зустрічі ТКГ, поки нема.
Це потрібно буде обговорювати зі всіма партнерами тристоронніх переговорів,
– уточнив Качура.
Нардеп вважає, що питання перенесення площадки зараз, як ніколи, актуальне через політичну ситуацію в Білорусі.
Мінськ став не найкращим міжнародним посередником у питанні миру на Донбасі. Втім, поки це переговорам не заважає. Через COVID-19 діалог триває в онлайн-форматі,
– наголосив він.
Якщо Україна все ж вирішить змінити площадку для переговорів, то потім це рішення мають підтримати інші їх учасники.
Перенесення ТКГ з Мінська: головне
- Після того, як в Білорусі розпочалися масові протести, в Україні почали говорити про можливе перенесення переговорного процесу щодо Донбасу у форматі ТКГ з Мінська в інше місце.
- Президент Зеленський та очільник української делегації в ТКГ Кравчук спершу заявляли, що в перенесення ТКГ нема потреби. Втім, Кравчук вже змінив свою думку. Він вважає, що ТКГ непогано було б перенести до Австрії.
- Також Кравчук зазначав, що Київ розглядає три нейтральні майданчики, куди можна перенести Мінськ. Мовиться про Фінляндію, Швецію та Швейцарію.