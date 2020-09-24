Питання перенесення майданчика Тристоронньої контактної групи з Мінська вирішуватиметься спільно всіма учасниками. Водночас наразі немає потреби у перенесенні перемовин, бо вони проходять у режимі відеоконференцій.

Таку заяву зробив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Про це він заявив в ефірі одного з телканалів, повідомляє 24 канал.

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За його словами, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчику у модератора, яким є ОБСЄ. Україна та Росія не можуть самостійно ухвалити таке рішення.

Водночас, за словами Кравчука, ОБСЄ не бачить можливості у фізичних зустрічах.

Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією та дотримуємося її,

– розповів Кравчук.

Глава української делегації також наголосив, що зараз Україна не ставить на переговорах питання про перенесення фізичних зустрічей ТКГ з Мінська.

Зверніть увагу! Австрія готова бути тим майданчиком, де Україна та Росія можуть проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З такою ініціативою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Відні.

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