Вирішальна роль у ОБСЄ, – Кравчук про те, чому Україна не може перенести ТКГ з Мінська
Питання перенесення майданчика Тристоронньої контактної групи з Мінська вирішуватиметься спільно всіма учасниками. Водночас наразі немає потреби у перенесенні перемовин, бо вони проходять у режимі відеоконференцій.
Таку заяву зробив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Про це він заявив в ефірі одного з телканалів, повідомляє 24 канал.
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За його словами, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчику у модератора, яким є ОБСЄ. Україна та Росія не можуть самостійно ухвалити таке рішення.
Водночас, за словами Кравчука, ОБСЄ не бачить можливості у фізичних зустрічах.
Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією та дотримуємося її,
– розповів Кравчук.
Глава української делегації також наголосив, що зараз Україна не ставить на переговорах питання про перенесення фізичних зустрічей ТКГ з Мінська.
Перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу з Мінська: головне
- За підсумками президентських виборів ситуація у Білорусі загострилася – розпочалися масові протести та мітингувальники оголосили загальнонаціональний страйк. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що поки не має наміру змінювати Мінськ як майданчик для переговорів у межах ТКГ щодо Донбасу.
- Водночас він вдячний кожній країні, яка пропонує майданчик для переговорів. Зокрема, місце для переговорів пропонували Казахстан, Азербайджан та низка європейських країн.
- Раніше голова делегацій України у Мінській ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Київ розглядає три нейтральні майданчики, куди можна перенести Мінськ. Мовиться про Фінляндію, Швецію та Швейцарію.