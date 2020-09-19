Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не проти перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії. Він назвав це хорошою пропозицією.

Леонід Кравчук вважає, що зараз ситуація в Білорусі не сприяє роботі на Мінському переговорному майданчику. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Страна.ua".

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Як Кравчук відреагував на ідею перенесення переговорів ТКГ

Перший президент зауважив, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик. А рішення про перенесення схвалюватиме ОБСЄ – як модератор.

Народ піднявся проти Лукашенка, і все говорить про те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно,

– зізнався Кравчук.

Зверніть увагу! Австрія готова бути тим майданчиком, де Україна та Росія можуть проводити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. З такою ініціативою виступив канцлер Австрії Себастьян Курц під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Відні.

Перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу з Мінська: головне

За підсумками президентських виборів ситуація у Білорусі загострилася – розпочалися масові протести та мітингувальники оголосили загальнонаціональний страйк. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що поки не має наміру змінювати Мінськ як майданчик для переговорів у межах ТКГ щодо Донбасу.

Водночас він вдячний кожній країні, яка пропонує майданчик для переговорів. Зокрема, місце для переговорів пропонували Казахстан, Азербайджан та низка європейських країн.

Раніше голова делегацій України у Мінській ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Київ розглядає три нейтральні майданчики, куди можна перенести Мінськ. Мовиться про Фінляндію, Швецію та Швейцарію.

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