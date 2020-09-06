Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що нагальної потреби переносити "мінський процес" з Мінська наразі немає.

Чи варто переносити "Мінськ" із Мінська: що каже Кулеба

За словами українського міністра, офіційний Київ безумовно розуміє, що така потреба перенести мінський процес із Мінська у будь-який момент може виникнути. Про це Кулеба заявив у коментарі "Радіо Свобода".

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І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів. Не обов’язково для ухвалення цього рішення, потрібно російські війська вводити. Можуть статися інші події, які зроблять Мінськ більш неприйнятним для розміщення там платформ на кшталт мінського переговорного майданчика,

– зауважив дипломат.

Він додав, що мовиться про різні події – і гуманітарного, і політичного, і правозахисного, і розвідувального, і безпекового характеру.

"Тобто моя позиція яка? Треба на це дивитися комплексно. Бо якщо ми скажемо, якщо Росія введе війська, тоді ми перенесемо "Мінськ", то це таке звуження маневру для самих себе. Потрібно комплексно дивитися на розвиток ситуації в Білорусі", – підкреслив Кулеба.

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Що відомо про перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу з Мінська

За підсумками президентських виборів ситуація у Білорусі загострилася – розпочалися масові протести та мітингувальники оголосили загальнонаціональний страйк. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру змінювати Мінськ як майданчик для переговорів у межах ТКГ щодо Донбасу. За його словами, в таких діях немає сенсу.

Український очільник додав, що Україна – вдячна кожній країні, яка пропонує майданчик для переговорів. Зокрема, місце для переговорів пропонували Казахстан, Азербайджан та низка європейських країн.

Водночас голова делегацій України у Мінській ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Київ розглядає 3 нейтральні майданчики, куди можна перенести Мінськ. Мовиться про Фінляндію, Швецію та Швейцарію.

А причиною для перенесення може бути введення російських військ на територію Білорусі, що фактично стане окупацією держави.

"Якщо буде "військова допомога" від Росії, то це вже не держава, а окупована територія. Тому там нам робити нічого, – підкреслив перший президент України.

Втім, він зауважив, що сьогодні ця проблема стоїть не настільки гостро. Мовляв, через пандемію коронавірусу делегації все одно фізично не зустрічаються в Мінську, а проводять переговори в режимі онлайн.

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