Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив про необхідінсть оновити й зробити більш сучасними мінські домовленості. Мовляв, ті документи, які ще у 2015 році підписував Петро Порошенко є морально і юридично застарілими.

Україна займає проактивну позицію, яка має розуміння в наших партнерів по нормандському формату – Німеччини й Франції, заявив Василь Мокан в ефірі "Еспресо", а відео виклав на своєму фейсбуці.

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На моє переконання, підписані ще Порошенком документи сьогодні є застарілими. Особливо, коли мовиться про усунення такої небезпечної прогалини в послідовності пунктів – спочатку вибори, а потім контроль за кордоном,

– пояснив народний депутат.

Він також відреагував на заяву члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша, який заявляв про нахабність російської делегації. Політик повністю погодився з заявою журналіста.

"Його таку жорстку реакцію пов'язую з тим, що Росія дуже нахабно поводилася – як "сторонній спостерігач процесу", а не країна-агресор й учасник переговорів", – пояснив Василь Мокан.

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