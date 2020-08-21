Мінські домовленості застаріли: "слуги" хочуть змінити головний документ про війну
Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив про необхідінсть оновити й зробити більш сучасними мінські домовленості. Мовляв, ті документи, які ще у 2015 році підписував Петро Порошенко є морально і юридично застарілими.
Україна займає проактивну позицію, яка має розуміння в наших партнерів по нормандському формату – Німеччини й Франції, заявив Василь Мокан в ефірі "Еспресо", а відео виклав на своєму фейсбуці.
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На моє переконання, підписані ще Порошенком документи сьогодні є застарілими. Особливо, коли мовиться про усунення такої небезпечної прогалини в послідовності пунктів – спочатку вибори, а потім контроль за кордоном,
– пояснив народний депутат.
Він також відреагував на заяву члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша, який заявляв про нахабність російської делегації. Політик повністю погодився з заявою журналіста.
"Його таку жорстку реакцію пов'язую з тим, що Росія дуже нахабно поводилася – як "сторонній спостерігач процесу", а не країна-агресор й учасник переговорів", – пояснив Василь Мокан.
Розбіжності в трактування "Мінська": коротко
- Питання саме проведення виборів на Донбасі є найбільш обговорюваним у всьому мінському процесі. У домовленостях у частині кроків для врегулювання ситуації на Донбасі прописано: виведення іноземних військ, проведення виборів і повернення Україні контролю за кордоном.
- Втім проблема полягає в тому, що там немає чіткого порядку для цих кроків, а тому кожна сторона трактує по-своєму. Росія каже, що спершу вибори, а потім – виведення військ і повернення контролю за кордоном.
- Натомість Україна й західні партнери переконані: коли там перебувають російські війська, а українська влада не має доступу до цих територій, жодні вибори неможливі.