Росія в Тристоронній контактній групі намається проштовхнути представників луганських та донецьких бойовиків. У Кремлі відкрито говорять про так звану "делегацію ОРДЛО".

Таку заяву зробив журналіст, делегат ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці за підсумками засідання ТКГ.

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Що відбувається під час переговорів у ТКГ: версія Гармаша

Всі зусилля Росії спрямовані на "узаконення в тілі України ракової пухлини "русского мира"".

Як стверджує журналіст, представники Путіна заявляють про готовність "прийняти будь-яке консенсусне рішення між делегаціями ОРДО-ОРЛО та Україною". Водночас ОБСЄ, за його словами, на це ніяк не реагує.

Він звернувся до ОБСЄ і західних держав, вимагаючи "не заплющувати очі на те, що Мінський процес перетворили на фарс".

Журналіст наголошує, що це його особиста позиція не лише як громадянина України, а й як жителя Донбасу, якому довелося виїхати через російську агресію. Він звинуватив Росію в ігноруванні змісту Мінських угод, маніпуляціях та тиску.

Гармаш водночас додав, що не планує добровільно виходити з переговорів.

Якщо ТКГ – це Росія, Україна і ОБСЄ, то діалог повинен відбуватися між ними, а не аватарами Росії з Донецька та Луганська, які нічого не вирішують. Звільнити 10 – 100 людей і віддати в рабство 40 мільйонів – це не той результат, який виправдовує угоду з дияволом,

– обурився Гармаш.

Він припустив, що після цього посту його можуть звинуватити в зриві стратегічних планів і назвати перешкодою для чергового обміну полоненими.

Важливо! Останнє засідання ТКГ у відеоформаті відбулось 19 серпня. Українська сторона підтримала пропозицію щодо чотирьох нових ділянок для розведення сил на Донбасі. Ще одне узгоджене питання – 20 ділянок розмінування. Деталі – читайте за посиланням.