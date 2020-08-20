Домовлятися з аватарами: Росія намагається проштовхнути бойовиків ОРДЛО в ТКГ
Росія в Тристоронній контактній групі намається проштовхнути представників луганських та донецьких бойовиків. У Кремлі відкрито говорять про так звану "делегацію ОРДЛО".
Таку заяву зробив журналіст, делегат ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці за підсумками засідання ТКГ.
До теми Я дуже задоволений Кравчуком, – Зеленський про роботу української делегації в ТКГ
Що відбувається під час переговорів у ТКГ: версія Гармаша
- Всі зусилля Росії спрямовані на "узаконення в тілі України ракової пухлини "русского мира"".
- Як стверджує журналіст, представники Путіна заявляють про готовність "прийняти будь-яке консенсусне рішення між делегаціями ОРДО-ОРЛО та Україною". Водночас ОБСЄ, за його словами, на це ніяк не реагує.
- Він звернувся до ОБСЄ і західних держав, вимагаючи "не заплющувати очі на те, що Мінський процес перетворили на фарс".
- Журналіст наголошує, що це його особиста позиція не лише як громадянина України, а й як жителя Донбасу, якому довелося виїхати через російську агресію. Він звинуватив Росію в ігноруванні змісту Мінських угод, маніпуляціях та тиску.
- Гармаш водночас додав, що не планує добровільно виходити з переговорів.
Якщо ТКГ – це Росія, Україна і ОБСЄ, то діалог повинен відбуватися між ними, а не аватарами Росії з Донецька та Луганська, які нічого не вирішують. Звільнити 10 – 100 людей і віддати в рабство 40 мільйонів – це не той результат, який виправдовує угоду з дияволом,
– обурився Гармаш.
Він припустив, що після цього посту його можуть звинуватити в зриві стратегічних планів і назвати перешкодою для чергового обміну полоненими.