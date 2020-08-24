Через політичну ситуацію в білорусі українська делегація в мінських переговорах розглядає варіант їх перенесення. Наразі є 3 нейтральні майданчики, куди можуть перенести переговори.

Про можливість перенесення переговорів з Білорусі голова української делегації Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

До слова Зеленський не хоче змінювати Мінськ як майданчик для переговорів ТКГ: причина

Причиною для перенесення майданчика для переговорів може бути введення російських військ на територію Білорусі, що фактично стане окупацією держави.

Якщо буде "військова допомога" від Росії, то це вже не держава, а окупована територія. Тому там нам робити нічого,

– заявив перший президент України.

Втім він зауважив, що сьогодні ця проблема стоїть не настільки гостро. Мовляв, через пандемію коронавірусу делегації все одно фізично не зустрічаються в Мінську, а проводять переговори в режимі онлайн.

Куди можуть перенести переговорний майданчик:

Фінляндія,

Швеція,

Швейцарія.

Що відомо про ТКГ