Німецький телеканал ARD під час випуску новин позначив окупований Крим у складі Росії. Щоправда, згодом журналісти вибачились та заявили про технічну помилку.

Карту з таким позначенням показали у випуску новин Tagesschau. Про це повідомив журналіст Юліан Цьопке у твіттері.

До речі Не можуть розібратись, чий Крим: BBC знову назвало міста півострова російськими

Він вказав на помилку, оприлюднивши знімок з випуску.

Як відреагував телеканал

У компанії заперечили та наголосили, що не позначали півострів російським спеціально. Мовляв, він мав бути позначений штрихуванням, але плагін, що робить це автоматично, не спрацював.

Відтак в ARD повідомили про технічну помилку та додали, що класифікують Крим, як територію, анексовану з порушенням міжнародного права.

Зверніть увагу! Росія анексувала Крим у 2014 році. Потім країна-агресор розпочала війну на Донбасі.

Яка реакція України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Україна вже направила оперативного листа до телекомпанії.

На звернення журналіста @BILD @JulianRoepcke та оперативний лист посольства до Першого ТВ-каналу ARD редакція новин @tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення https://t.co/7onfD8Ygdj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2021

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