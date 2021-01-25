Технічна помилка: німецький канал назвав Крим російським, але потім вибачився
Німецький телеканал ARD під час випуску новин позначив окупований Крим у складі Росії. Щоправда, згодом журналісти вибачились та заявили про технічну помилку.
Карту з таким позначенням показали у випуску новин Tagesschau. Про це повідомив журналіст Юліан Цьопке у твіттері.
До речі Не можуть розібратись, чий Крим: BBC знову назвало міста півострова російськими
Він вказав на помилку, оприлюднивши знімок з випуску.
Як відреагував телеканал
У компанії заперечили та наголосили, що не позначали півострів російським спеціально. Мовляв, він мав бути позначений штрихуванням, але плагін, що робить це автоматично, не спрацював.
Відтак в ARD повідомили про технічну помилку та додали, що класифікують Крим, як територію, анексовану з порушенням міжнародного права.
Яка реакція України
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Україна вже направила оперативного листа до телекомпанії.
Останні подібні інциденти: коротко
- Російська служба BBC опублікувала інтерактивну карту з містами, де відбувались протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Журналісти віднесли до переліку російських і міста окупованого Криму.
- Британська служба BBC у вересні 2020 року теж оприлюднила карту України без Криму у сюжеті про збиття літака Ан-26. Згодом компанія вибачилась та прибрала карту.
- У вересні 2020 року французький телеканал ARTE у програмі Le Dessous des cartes показав Крим як частину території Росії.
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