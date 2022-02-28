Техника уничтожена, отступаем: в сеть попала запись разговора российского военного со штабом

В сеть попала запись разговора российского военного со штабом. На записи он сообщает, что его подразделение и ближайшее к ним разбито, просят вытащить их.

В сеть попала запись разговора российского военного со штабом. На записи он сообщает, что его подразделение и ближайшее к ним разбито, просят вытащить их. Аудио выложили в вайбер-сообществе "Молния".

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"На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел, техника уничтожена полностью. Спецназ и ОМОН уходим в аэропорт лесом, сейчас думаем, что дальше , у них 200 и 300, передайте в округ, что необходима поддержка, помощь, нас надо вытаскивать. Где-то поблизости украинская часть", – слышно на аудио.

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