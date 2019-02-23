Техника, быстрое шествие, флаг боевиков: оккупированный Крым праздновал "день защитника" – фото

Оккупационная власть в российский "день защитника отечества" выставила в центре Симферополя военную технику. Кроме того, в Севастополе оккупанты разрешили быстренько пройтись казакам и местным "ополченцам", а еще – боевики при случае развернули свой так называемый флаг.

Так, военную, спасательную и пожарную технику из России выставили у здания правительства оккупированного Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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Среди нее была 152-миллиметровая гаубица "Мста", боевая машина "Град1", 120-миллиметровый миномет "Сани", а также бронированные машины соответственно 8-го артиллерийского полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны российского Черноморского флота из села Перевальное.



В "день защитника" оккупанты в Крыму показали военную технику/ Источник: krymr.com

Издание отмечает, что несмотря на старания властей жители Симферополя игнорируют празднование российского "дня защитника". Причина этому – якобы похолодание и снег.



Российскую технику выставили возле здания правительства в Симферополе/ Источник: krymr.com

В оккупированном Севастополе 23 февраля решили отметить шествием казаков и местных "ополченцев". Однако издание отмечает, что шествие их было коротким – всего 100 метров.



Шествия казаков и ополченцев были короткими/ Источник: krymr.com





Представители боевиков при случае развернули свой "флаг"/ Источник: krymr.com



В Севастополе действо длилось не более часа/ Источник: krymr.com

При случае представители оккупантов из Донбасса развернули флаг "республики", сфотографировались на его фоне и быстро свернули. Все действо длилось не более часа.

Откуда взялся этот день и что за защитники?"День защитника Отечества" отмечают в России 23 февраля. Его придумали в РСФСР 27 января 1922 года, когда опубликовали постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как "День Красной Армии и Флота". С 1946 до 1993 годов носил название "День Советской Армии и Военно-Морского флота". После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине этот праздник отменил своим указом Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. Вместо него теперь празднуют День защитника Украины 14 октября.