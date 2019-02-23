Техніка, швидка хода та прапор бойовиків: як окупований Крим святкував "день захисника" – є фото

Окупаційна влада у російський "день захисника вітчизни" виставила в центрі Сімферополя військову техніку. Окрім того, у Севастополі окупанти дозволили швиденько пройтись козакам та місцевим "ополченцям", а ще – бойовики при нагоді розгорнули свій так званий прапор.

Так, військову, рятувальну та пожежну техніку із Росії виставили біля будівлі уряду окупованого Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Серед неї була 152-міліметрова гаубиця "Мста", бойова машина "Град1", 120-міліметровий міномет "Сани", а також броньовані машини відповідно 8-го артилерійського полку і 126-ї окремої бригади берегової оборони російського Чорноморського флоту з села Перевальне.



У "день захисника" окупанти в Криму показали військову техніку/ Джерело: krymr.com

Видання зазначає, що попри старання влади жителі Сімферополя ігнорують святкування російського "дня захисника". Причина цьому – нібито похолодання та сніг.



Російську техніку виставили біля будівлі уряду у Сімферополі/ Джерело: krymr.com

У окупованому Севастополі 23 лютого у цей день вирішили відзначили ходою козаків і місцевих "ополченців". Однак видання зазначає, що хода їхня була короткою – всього100 метрів.



Хода козаків і ополченців була короткою/ Джерело: krymr.com



Представники бойовиків при нагоді розгорнули свій "прапор"/ Джерело: krymr.com



У Севастополі дійство тривало не більше години/ Джерело: krymr.com

При нагоді представники окупантів із Донеччини розгорнули прапор "республіки", сфотографувалися на його тлі і швидко згорнули. Усе дійство тривало не більше години.

Звідки взявся це день і що за захисники?

"День захисника Вітчизни" відзначають у Росії 23 лютого. Його вигадали у РРФСР 27 січня 1922 року, коли опублікували постанову про четверту річницю створення Червоної Армії. Спочатку іменувався як "День Червоної Армії і Флоту". З 1946 до 1993 років носив назву "День Радянської Армії і Військово-Морського флоту". Після розпаду СРСР свято продовжували відзначати в низці інших країн СНД. В Україні це свято скасував своїм указом Президент України Петро Порошенко 2014 року. Замість нього тепер святкують День захисника України 14 жовтня.