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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Техника войны. Протезы и война. Топ-5 военных музеев мира

Техника войны 34 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Александр Сарабун после ампутации принял для себя решение вернуться в зону АТО, и был первым солдатом, который воевал при высокой ампутации на протезе. Государственный музей авиации Украины имени Олега Антонова является крупнейшим в Восточной Европе, его открыли к 100-летию мировой авиации в 2003 году.

Также в выпуске:

Куда собирается лететь восстановленная "Мрия".

За сколько хотели продать защиту танка.

На чем разместили нового убийцу дронов.

Какие самолеты были потеряны за неделю.

СБУ задержала контрактника военной части на Черниговщине.

Петр Порошенко подписал закон, запрещающий доступ в здания органов государственной власти людям с оружием и взрывными устройствами.

Ульяновский патронный завод запустил производство патронов 338 Лапуа Магнум и 308 Винчестер.

Теги: Новости Украины Техника войны Петр Порошенко Оружие
Источник: 24 Канал
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