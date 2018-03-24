Техника войны. Протезы и война. Топ-5 военных музеев мира

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Александр Сарабун после ампутации принял для себя решение вернуться в зону АТО, и был первым солдатом, который воевал при высокой ампутации на протезе. Государственный музей авиации Украины имени Олега Антонова является крупнейшим в Восточной Европе, его открыли к 100-летию мировой авиации в 2003 году.

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