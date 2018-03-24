16:57
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Техніка війни. Протези і війна. Топ-5 військових музеїв світу

Техніка війни 59 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Олександр Сарабун після ампутації прийняв для себе рішення повернутися в зону АТО, і був першим солдатом, який воював при високій ампутації на протезі. Державний музей авіації України імені Олега Антонова є найбільшим у Східній Європі, його відчинили до 100-річчя світової авіації у 2003 році.

Також у випуску:

Куди збирається летіти відновлена "Мрія".

За скільки хотіли продати захист танка.

На чому розмістили нового вбивцю дронів.

Які літаки було втрачено за тиждень.

СБУ затримала контрактника військової частини на Чернігівщині.

Петро Порошенко підписав закон, який забороняє доступ в будівлі органів державної влади людей зі зброєю і вибуховими пристроями.

Ульяновський патронний завод запустив виробництво патронів 338 Лапуа Магнум і 308 Вінчестер.

Теги: Новини України Техніка війни Зброя Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Барак Обама повертається до своїх виборців?
сьогодні, 16:01 Барак Обама повертається до своїх виборців?
Ольга Бродська 551
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
38606
Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
сьогодні, 14:00 Чому Наталія Поклонська досі громадянка України
Сергій Лещенко 1158
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
сьогодні, 13:01 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 367
Чому Захарченко заговорив про
сьогодні, 12:01 Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"
Олексій Чибісов 4581
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук