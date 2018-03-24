Техніка війни. Протези і війна. Топ-5 військових музеїв світу

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Олександр Сарабун після ампутації прийняв для себе рішення повернутися в зону АТО, і був першим солдатом, який воював при високій ампутації на протезі. Державний музей авіації України імені Олега Антонова є найбільшим у Східній Європі, його відчинили до 100-річчя світової авіації у 2003 році.

Також у випуску: Куди збирається летіти відновлена "Мрія". За скільки хотіли продати захист танка. На чому розмістили нового вбивцю дронів. Які літаки було втрачено за тиждень. СБУ затримала контрактника військової частини на Чернігівщині. Петро Порошенко підписав закон, який забороняє доступ в будівлі органів державної влади людей зі зброєю і вибуховими пристроями. Ульяновський патронний завод запустив виробництво патронів 338 Лапуа Магнум і 308 Вінчестер.